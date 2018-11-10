Лень провів найгірший матч за Атланту

Український центровий Атланти Олексій Лень вийшов на матч своєї команди у стартовій п'ятірці. Втім поєдинок проти Детройта він не може записати собі в актив.

Лень сумарно провів 8 хвилин на майданчику. За цей час українець набрав 2 очки: вдалося реалізувати лише один кидок з п'яти, а також двічі він промазав при спробі реалізувати триочковий кидок. Окрім цього в активі спортсмена два підбирання, одна передача і дві втрати.

Коефіцієнт корисності Леня в цій грі -16.

Додамо, що Атланта програла цю гру Детройту з рахунком 109:124.

Нагадаємо, Кобець дебютував у НБА.

А момент Леня увійшов у підбірку кращих за минулий тиждень в НБА.

Джерело - Чемпіон.