Індіана сильніша за Маямі, Атланта програла Детройту. Результати інших матчів ночі в НБА

У НБА в ніч з дев'ятого на десяте листопада відбулося сім матчів.

До вашої уваги результати всіх ігор регулярної першості.

Орландо – Вашингтон 117:108 (32:25, 31:23, 26:26, 28:34)

Філадельфія – Шарлотт 133:132 OT (33:33, 32:17, 31:35, 23:34, 14:13)

Атланта – Детройт 109:124 (20:40, 31:34, 26:29, 32:21)

Маямі – Індіана 102:110 (26:24, 33:27, 21:33, 22:26)

Денвер – Бруклін 110:112 (24:34, 23:21, 29:27, 34:30)

Юта – Бостон 123:115 (27:25, 31:26, 35:29, 30:35)

Сакраменто – Міннесота 121:110 (29:31, 34:30, 29:20, 29:29)

Тим часом моменти Леня увійшли в підбірку найкращих за минулий тиждень в НБА.

А сам Лень провів один з найгірших поєдинків за Атланту.

Джерело - Чемпіон.