Лейкерс переграли Міннесоту, Клівленд поступився Оклахомі. Результати матчів НБА

В Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові поєдинки.
НБА
Регулярний чемпіонат
7 листопада
Клівленд – Оклахома-Сіті 86:95 (20:23, 20:25, 24:23, 22:24)
Орландо – Детройт 96:103 (31:26, 20:32, 29:20, 16:25)
Атланта – Нью-Йорк 107:112 (26:26, 29:26, 18:35, 34:25)
Маямі – Сан-Антоніо 95:88 (27:20, 23:22, 25:22, 20:24)
Індіана – Філадельфія 94:100 (23:29, 27:21, 21:28, 23:22)
Мемфіс – Денвер 89:87 (22:29, 28:18, 20:23, 19:17)
Новий Орлеан – Чикаго 107:98 (29:26, 29:24, 27:22, 22:26)
Юта – Даллас 117:102 (30:18, 38:27, 31:38, 18:19)
Сакраменто – Торонто 105:114 (26:29, 25:35, 27:30, 27:20)
Лейкерс – Міннесота 114:110 (30:32, 35:35, 21:21, 28:22)
Нагадаємо, Лень вийшов у старті та заробив 12 очок.
Лейкерс підписало Тайсона Чендлера.
Джерело - Чемпіон.