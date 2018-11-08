Лейкерс переграли Міннесоту, Клівленд поступився Оклахомі. Результати матчів НБА

Мій профіль

Манчестер Сіті безжально познущався над Шахтарем

Вчора 23:49 1464 2
Гол Роналду не допоміг Ювентусу, Реал розгромив Вікторію. Результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 1444
Ліга Європи. Ворскла - Карабах: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 07:40 417
Динамо - Ренн: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 06:49 6071
Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Шахтар: 6:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:40 8018 2
Карабах потренувався напередодні гри з Ворсклою. ФОТОЗВІТ
Вчора 21:26 386
Зінченко в стартовому складі Ман Сіті на матч проти Шахтаря в Лізі чемпіонів
Вчора 21:15 645
Про Усика покажуть документальний фільм. ВІДЕО
Вчора 14:23 656
Удар Світоліної може стати найкращим у жовтні. ВІДЕО
Вчора 11:33 1308 1
Світоліна може стати найкращою спортсменкою WTA у жовтні. ВІДЕО
Вчора 10:48 453 1
Навколо спорту
Блоги
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 20:30 602
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:16 548 1
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 680 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1152
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1111
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 22:39 1230 1
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 19:33 1760
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна Андрій Твердохліб
05.11.2018 18:01 1319
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:33 1576
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:11 3210
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 22:00 1410
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
04.11.2018 21:13 738
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:29 1859
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:00 1981
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО Phillip Hess
04.11.2018 13:20 16909
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 12:51 884
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО Phillip Hess
03.11.2018 21:45 1977
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51! Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:20 1934 2
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:07 2434
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 19:45 3635
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:44 Футбол Динамо - Ренн: де дивитися матч Ліги Європи 23
10:22 Футбол Шахтар не приземлився в Києві після манчестерського розгрому 1038
10:14 Баскетбол Данк Леброна серед найкращих моментів дня в НБА. ВІДЕО 226
09:59 Футбол Моурінью знову потролив вболівальників Ювентуса. ВІДЕО 728
09:46 Хокей Нешвілл переграв Колорадо, Вашингтон розібрався з Піттсбургом. Результати ігрового дня в НХЛ. ВІДЕО 169
09:27 Футбол Фонсека: Ми програли не через пенальті 1429 1
09:26 Футбол Дивитися онлайн Динамо - Ренн: пряма трансляція 8.11.2018 1233
09:10 Футбол Неймовірний камбек Манчестер Юнайтед в поєдитку проти Ювентуса. ВІДЕО 484
08:55 Футбол Визначилися претенденти на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів 313
08:41 Баскетбол Лейкерс переграли Міннесоту, Клівленд поступився Оклахомі. Результати матчів НБА 270
08:25 Футбол Ганебна поразка Шахтаря в Манчестері. ВІДЕО 892
08:08 Футбол Гол Роналду не допоміг Ювентусу, Реал розгромив Вікторію. Результати матчів Ліги чемпіонів 1444
07:40 Футбол Ліга Європи. Ворскла - Карабах: анонс і прогноз матчу 417
06:49 Футбол Динамо - Ренн: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 6071
00:13 Футбол Роналду забив дебютний гол за Ювентус у Лізі чемпіонів. ВІДЕО 673
7 Листопада 2018
23:55 Футбол Як не треба грати у футбол для чайників: Жезус встановлює кінцевий рахунок у матчі. ВІДЕО 797
23:49 Футбол Манчестер Сіті безжально познущався над Шахтарем 1464 2
23:47 Футбол Гол Мареза у ворота Шахтаря продовжує веселити манчестерську публіку. ВІДЕО 1165
23:40 Футбол Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Шахтар: 6:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 8018 2
23:34 Футбол Жезус забиває другий пенальті у ворота Шахтаря. ВІДЕО 677
23:29 Футбол Франков: Шахтар опустили таким пенальті 1933
23:13 Теніс Стаховський пробився у чвертьфінал турніру в Братиславі 336
23:09 Футбол Манчестер Сіті доводить рахунок у матчі з Шахтарем до розгромного. ВІДЕО 1311
23:04 Футбол Шахтар після першого тайму програє Сіті 0:2. ВІДЕО 397
22:56 Футбол Динамо назвало найкращого футболіста місяця. ФОТО 627

Лейкерс переграли Міннесоту, Клівленд поступився Оклахомі. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:41 270 0
Лейкерс переграли Міннесоту, Клівленд поступився Оклахомі. Результати матчів НБА

В Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові поєдинки.

НБА

Регулярний чемпіонат

7 листопада

Клівленд – Оклахома-Сіті 86:95 (20:23, 20:25, 24:23, 22:24)

Орландо – Детройт 96:103 (31:26, 20:32, 29:20, 16:25)

Атланта – Нью-Йорк 107:112 (26:26, 29:26, 18:35, 34:25)

Маямі – Сан-Антоніо 95:88 (27:20, 23:22, 25:22, 20:24)

Індіана – Філадельфія 94:100 (23:29, 27:21, 21:28, 23:22)

Мемфіс – Денвер 89:87 (22:29, 28:18, 20:23, 19:17)

Новий Орлеан – Чикаго 107:98 (29:26, 29:24, 27:22, 22:26)

Юта – Даллас 117:102 (30:18, 38:27, 31:38, 18:19)

Сакраменто – Торонто 105:114 (26:29, 25:35, 27:30, 27:20)

Лейкерс – Міннесота 114:110 (30:32, 35:35, 21:21, 28:22)

Нагадаємо, Лень вийшов у старті та заробив 12 очок.

Лейкерс підписало Тайсона Чендлера.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()