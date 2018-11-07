Лень здобув 12 очок у матчі проти Шарлотта. ВІДЕО

Український центровий Атланти Олексій Лень вийшов у стартовій п'ятірці на матч регулярного чемпіонату НБА проти Шарлотта.
25-річний баскетболіст провів на паркеті 19 хвилин, за які набрав 12 очок, зробив 3 підбирання, 1 передачу та 1 перехоплення.
🍴 Alex Len eating early 🍴 pic.twitter.com/kaUFYX6ccR— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 7 листопада 2018 р.
Сама гра завершилася перемогою Шарлотта з рахунком 113:102.
Нагадаємо, Леброн Джеймс установив антирекорд в кар'єрі.
А Лень розповів про зміни у команді.
Джерело - Чемпіон.