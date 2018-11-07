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Сьогодні 08:10 226 0
Лень здобув 12 очок у матчі проти Шарлотта. ВІДЕО

Український центровий Атланти Олексій Лень вийшов у стартовій п'ятірці на матч регулярного чемпіонату НБА проти Шарлотта.

25-річний баскетболіст провів на паркеті 19 хвилин, за які набрав 12 очок, зробив 3 підбирання, 1 передачу та 1 перехоплення.

Сама гра завершилася перемогою Шарлотта з рахунком 113:102.

Нагадаємо, Леброн Джеймс установив антирекорд в кар'єрі.

А Лень розповів про зміни у команді.

Джерело - Чемпіон.

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