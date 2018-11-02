Лень: У команді відбулося багато змін

Український центровий Атланти Олексій Лень після матчу проти Сакраменто поділився враженнями від виступу в складі своєї нової команди.

Його слова наводить Xsport.

"Після кількох важких років у Фініксі настав час для свіжого старту. Я захоплений новою можливістю в новій команді. Вважаю, що це ідеальний час перейти в Атланту. У команді відбулося багато змін. Всі намагаються згуртуватися", — сказав Лень.