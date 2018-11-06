Маямі дотиснуло Детрой, Юта поступилася хижакам. Результати та найкращі моменти дня. ВІДЕО

В Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА
Регулярний чемпіонат
Детройт – Майамі 115:120 OT (27:28, 26:25, 27:34, 25:18, 10:15)
Індіана – Х'юстон 94:98 (22:29, 33:24, 20:16, 19:29)
Орландо – Клівленд 102:100 (30:21, 28:26, 12:32, 32:21)
Нью-Йорк – Чикаго 115:116 OT (21:24, 26:23, 25:31, 30:24, 13:14)
Оклахома – Новий Орлеан 122:116 (36:28, 26:35, 38:23, 22:30)
Денвер – Бостон 115:107 (19:34, 35:22, 34:25, 27:26)
Юта – Торонто 111:124 (31:30, 23:35, 18:29, 39:30)
Голден Стейт – Мемфіс 117:101 (29:31, 29:27, 34:15, 25:28)
Кліпперс – Міннесота 120:109 ( 31:33, 32:26, 29:25, 28:25)
Найкращі моменти дня в НБА.
Також, ви можете ознаймитися з результами ігор дня в НХЛ.
Нагадаємо, Михайлюк у складі Лейкерс заробив лише два очки.
Джерело - Чемпіон.