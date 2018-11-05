Михайлюк повернувся на майданчик і заробив два очки

Український легкий форвард Лейкерс Святослав Михайлюк взяв участь у матчі регулярного чемпіонату проти Торонто. Його клуб переміг з рахунком 107:121.

Українець провів на майданчику 9,5 хвилин.

За цей час український баскетболіст набрав два очки, зробив три асисти, реалізував один з трьох кидків із гри (двічі промахнувся під час триочкових кидків), коефіцієнт його корисності склав 7 — це сьомий показник в команді.

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Джерело - Чемпіон.