Михайлюк повернувся на майданчик і заробив два очки

Український легкий форвард Лейкерс Святослав Михайлюк взяв участь у матчі регулярного чемпіонату проти Торонто. Його клуб переміг з рахунком 107:121.
Українець провів на майданчику 9,5 хвилин.
За цей час український баскетболіст набрав два очки, зробив три асисти, реалізував один з трьох кидків із гри (двічі промахнувся під час триочкових кидків), коефіцієнт його корисності склав 7 — це сьомий показник в команді.
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Джерело - Чемпіон.