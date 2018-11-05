НБА: відеоогляд матчів четвертого листопада

У ніч з четвертого на п'яте листопада у НБА відбулося сім матчів регулярної першості.

До вашої уваги результати всіх матчів.

Мілуокі – Сакраменто 144:109 (39:30, 33:20, 36:32, 36:27)

Бруклін – Філадельфія 122:97 (18:21, 33:26, 41:28, 30:22)

Вашингтон – Нью-Йорк 108:95 (24:17, 34:33, 23:28, 27:17)

Сан-Антоніо – Орландо 110:117 (26:36, 28:27, 20:28, 36:26)

Фінікс – Мемфіс 102:100 (21:28, 31:28, 25:25, 25:19)

Портленд – Міннесота 111:81 (30:27, 31:18, 31:19, 19:17)

Лейкерс – Торонто 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20)

Нагадаємо, Леброн Джеймс встановив антирекорд у своїй кар'єрі.

Джерело - Чемпіон.