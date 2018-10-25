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Лейкерс з Михайлюком в складі здобув першу перемогу в сезоні. ВІДЕО

Сьогодні 09:08 277 0
Лейкерс з Михайлюком в складі здобув першу перемогу в сезоні. ВІДЕО

Український баскетболіст Лейкерс Святослав Михайлюк провів другий матч за нову команду в регулярному чемпіонаті НБА.

Клуб українця розібрався з Фініксом — 131:113. Це перша перемога Лейкерс в стартових чотирьох матчах.

Михайлюк провів на паркеті близько 22 хвилин.

За цей час 21-річний форвард набрав чотири очки, зробив два асисти, стільки ж перехоплень та одну втрату. Це перші набрані очки Михайлюка в регулярному чемпіонаті НБА.

Нагадаємо, раніше Михайлюк став одним з найкориснішим гравцем Лейкерс.

Натомість інший українець Олексій Лень допоміг перемогти Атланті.

Джерело - Чемпіон.

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