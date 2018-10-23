Лейкерс Михайлюка програв Сан-Антоніо, Голден Стейт познущався з Фінікса. Інші результати дня в НБА

Цієї ночі в НБА відбулися дев'ять матчі.
До вашої уваги резульатти всіх ігор.
НБА
22 жовтня
Бостон – Орландо 90:93 (19:28, 26:20, 25:27, 20:18)
Торонто – Шарлотт 127:106 (31:22, 31:25, 35:32, 30:27)
Мілуокі – Нью-Йорк 124:113 (33:29, 38:23, 17:35, 36:26)
Міннесота – Індіана 101:91 (25:28, 25:21, 22:24, 29:18)
Юта – Мемфіс 84:92 (22:19, 24:28, 17:23, 21:22)
Даллас — Чикаго Булз 115:109 (31:28, 28:33, 29:23, 27:25)
Портленд — Вашингтон Візардс 124:125 (32:28, 30:34, 15:16, 34:33, ОТ 13:14)
Голден Стейт — Фінікс 123:103 (32:23, 38:24, 36:34, 17:22)
Лейкерс — Сан-Антоніо 142:143 (26:40, 34:25, 36:34, 32:29, ОТ 14:15)
Нагадаємо, раніше Лень допоміг Атланті здобути пеермогу.
А в центральному матчі НБА відбулася жорстока бійка.
Джерело - Чемпіон.