Лейкерс програли другий матч поспіль без Михайлюка. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО

Цієї ночі в НБА зіграли 10 матчів.
Вашингтон – Торонто 113:117 (22:24, 32:33, 28:33, 31:27)
Індіана – Бруклін 132:112 (33:29, 34:29, 28:27, 37:27)
Нью-Йорк – Бостон 101:103 (18:31, 30:19, 22:27, 31:26)
Філадельфія – Орландо 116:115 (30:32, 33:20, 26:34, 27:29)
Майамі – Шарлотт 112:113 (29:34, 23:38, 30:20, 30:21)
Чикаго – Детройт 116:118 (27:25, 31:35, 26:25, 32:33)
Даллас – Міннесота 140:136 (37:46, 32:23, 28:30, 43:37)
Денвер – Фінікс 119:91 (30:16, 35:33, 27:30, 27:12)
Портленд – Сан-Антоніо 121:108 (22:22, 37:28, 38:32, 24:26)
Лейкерс – Х'юстон 115:124 (28:31, 34:35, 35:32, 18:26)
Найкращі 10 моментів дня:
Нагадаємо, Лейкерс без Михайлюка програв у стартовому матчі НБА.
Також Михайлюк може не приїхати на гру збірної.
Джерело - Чемпіон.