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Запоріжжя продовжує перемагати в Суперлізі

Сьогодні 22:45 203 0
Запоріжжя продовжує перемагати в Суперлізі

Запоріжжя після перемоги над Черкаськими Мавпами продовжили впевнену гру. У черговому матчі Суперліги підопічні Валерія Плеханова обіграли Дніпро.

Хороший ривок у другій чверті (25:10) забезпечив команді комфортну перевагу. Як результат, 89:79 - перемога Запоріжжя.

Чемпіонат України, Суперліга

19 жовтня

БК Запоріжжя - Дніпро - 89:79 (22:27 25:10, 21:19 21:23)

У паралельному матчі МБК Миколаїв обіграв Політехнік - 72:65.

Нагадаємо, Лень, Михайлюк і Кобець не приїдуть до збірної України.

Натомість Черкаські мавпи з поразки стартували в Кубку Європи.

Джерело - Чемпіон.

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