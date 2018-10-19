Запоріжжя продовжує перемагати в Суперлізі

Запоріжжя після перемоги над Черкаськими Мавпами продовжили впевнену гру. У черговому матчі Суперліги підопічні Валерія Плеханова обіграли Дніпро.
Хороший ривок у другій чверті (25:10) забезпечив команді комфортну перевагу. Як результат, 89:79 - перемога Запоріжжя.
Чемпіонат України, Суперліга
19 жовтня
БК Запоріжжя - Дніпро - 89:79 (22:27 25:10, 21:19 21:23)
У паралельному матчі МБК Миколаїв обіграв Політехнік - 72:65.
Нагадаємо, Лень, Михайлюк і Кобець не приїдуть до збірної України.
Натомість Черкаські мавпи з поразки стартували в Кубку Європи.
Джерело - Чемпіон.