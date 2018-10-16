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Збірна України вийшла до півфіналу юнацьких Олімпійських ігор

Вчора 21:55 282 0
Збірна України вийшла до півфіналу юнацьких Олімпійських ігор

Збірна України з баскетболу 3х3 потрапила до півфіналу юнацької Олімпіади. 

Про це повідомляє НОК України у facebook. 

Наші баскетболісти у чвертьфіналі перемогли збірну Італії - 14:11. За Україну виступали Ілля Заєць, Ігор Сергеєв, Олександр Сидорчук та Віталій Шорсткий. Тренує команду Володимир Журжій. 

Нагадаємо, український боксер Тарас Бондарчук вийшов до фіналу юнацької Олімпіади

Раніше, українська гімнастка Анастасія Бачинська виграла бронзову медаль юнацьких Олімпійських Ігор.

Джерело - facebook НОК України.

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