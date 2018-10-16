Черкаські Мавпи втратили гравця основного складу

Чергова кадрова втрата сталася у складі чинних чемпіонів України – Черкаських Мавп. У литовського форварда Гілвідаса Бірути рецидив старої травми.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Баскетболіст невдало приземлився на праву ногу після ефектного данку в поєдинку Суперліги проти Запоріжжя. Литовцю необхідна операція. Він може пропустити весь сезон-2018/19.

Нагадаємо, уже 17 жовтня Черкаські Мавпи зіграють перший матч групового етапу Кубку Європи проти Приштини.

Раніше зі складу команди через травми вибули Володимир Конєв і Дмитро Липовцев, а Олександр Кобець уклав угоду з клубом НБА.

Джерело - mavpabasket.