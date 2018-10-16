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Гравець збірної України відрахований з клубу НБА

Форвард збірної України Олександр Кобець відрахований з клубу НБА Вашингтон Візардс.

Про це повідомляє інсайдер Джей Ді Шоу.

Кобець буде грати в Д-Лізі, як і планувалося спочатку після підписання контракту з Вашингтоном.

Олександру довелося підписати контракт з головною командою Візардс, щоб дотримати юридичні формальності по переходу в фарм з Д-Ліги.

Перший матч в новому сезоні Візардс Кепітал Сіті Гоу-Гоу поведуть 3 листопада проти фарм-клубу Шарлот Хорнетс, Грінсборо Сварм.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк набрав 22 очки в поєдинку з Голден Стейт Ворріорс.

Також, данк Леня в ТОП-10 моментів дня НБА.

Джерело - ua-football.

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