Жіноча збірна України зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу

Жіноча збірна України U-23 поступилася команді Білорусі в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3 – 16:18

У підсумку наші дівчата посіли друге місце в групі B та вийшли в чвертьфінал.

У першому матчі плей-оф українки зіграють з першою командою групи D. Після двох матчів там попереду Іран та Росія – по дві перемоги.

Матч 1/4 фіналу за участі жіночої збірної України відбудеться 7 жовтня. Початок о 10:55.

Джерело - Чемпіон.