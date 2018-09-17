Україна в нервовому матчі поступилася Чорногорії

У другому матчі другого кола кваліфікації на чемпіонат світу-2019 збірна України в гостях протистояла Чорногорії.

Українці так і не змогли зламати опір суперника — 90:84 (16:13; 29:27; 17:18; 28:26).

Чемпіонат світу-2019

Відбірковий турнір

Другий раунд

Чорногорія — Україна 90:84 (16:13; 29:27; 17:18; 28:26)

Чорногорія: Іванович 30 очок, 4 підбирання, 6 передач, П. Попович 12о, 7пд, 3пр, Радович 2пд, Дублєвич 26о, 8пд, Сехович 2пд, 1пр; А. Попович 12о, 7пд, 3пр, Секулич 3пд, Барович 3о, 2пд, Чарапич 2о, Дюришич 11о, 1пд, 1пр, Враньєш.

Україна: Конєв 9о, 3пд, 1пр, Зайцев 9о, 1пд, 1пр, Кравцов 7о, 3пд, 1пр, Лукашов 2о, 4пд, 5пр, Михайлюк 15о, 5пд, 2пр; Гладир 12о, 6пд, 1пр, Герун 3о, 2пд, Липовий 7о, 1пд, 2пр, Бобров 2пд, 2пр, Джетер 7о, 2пд, 1пр, Лень 13о, 7пд, 3пр.

Нагадаємо, у першому матчі другого кола відбору українці вдома переграли Іспанію (76:65)

Джерело - Чепміон.