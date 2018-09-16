Збірна України вирвала бронзу чемпіонату Європи

Жіноча національна збірна України з баскетболу завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3. Команда Володимира Холопова продемонструвала неймовірний характер у втішному фіналі з Італією.

Поступаючись з рахунком 6:14, наші дівчата знайшли в собі сили повернутися до гри: завдяки 4 триочковим влучанням Спітковської та Ольховик, а також влучному середньому від Огородникової наші дівчата вийшли вперед (15:14), однак італійки зуміли відповісти влучним кидком і перевели гру в овертайм.

Суперниці відкрили рахунок в овертаймі, але збірна України відповіда ще одним влучним триочковим Ольховик, який принес нашій збірній третє місце з підсумками континентальної першості - 17:16.

Чемпіонат Європи 3х3. Жінки.

Матч за 3 місце

Україна - Італія 17:16

Україна: Ольховик 10, Спітковська 4, Філевич 2, Огороднікова 1

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи збірна України розгромила Швейцарію 21:11.

Також, чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 була визнана найкращою командою 2017 року.

Джерело - Чемпіон.