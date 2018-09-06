Михайлюк: Права на помилку в нас немає

Гравець Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк розповів про шанси збірної на відборі до ЧС.

Про це повідомляє sportarena.

"Як і щороку, я дуже щасливий приїхати і допомогти збірній. Я патріот і намагаюся грати кожен раз, коли у мене є можливість. Так склалося, що в Лейкерс були проти мого приїзду. Тому я радий повернутися.

Я завжди намагаюся грати на перемогу. В команду вперше приїхав Лень, також тут Пух Джетер, Гладир, Кравцов - всі зібралися. У нас багато гравців, які, грають за сильні європейські клуби. Можна сказати, що це перший раз, коли всі найсильніші приїхали в збірну.

Права на помилку у нас немає, треба виграти всі матчі, які у нас залишилися. Багато гравців НБА з інших збірних зараз знаходяться в тренувальних таборах і їх не відпустили, і я б сказав, що в зв'язку з цим, наші шанси збільшуються ", - розповів Михайлюк.