Черкаські Мавпи здійснили гучний трансфер

Черкаські Мавпи уклали співпрацю з атакуючим захисником Брендоном Янгом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Останнім клубом 27-річного баскетболіста був грецький Колоссос, де він провів 12 матчів.

До переходу в Колоссос американець грав у швейцарському Монте, де виграв чемпіонат і кубок країни, а також ліванському Шампвіллі.

Раніше Черкаські Мавпи продовжили контракти із сімома виконавцями, а також повернули форварда Ігоря Чумакова.

Новий сезон для діючих чемпіонів України розпочнеться 23 вересня матчем за Суперкубок проти Дніпра.

Нагадуємо, що захисник збірної України відкриє дитячу школу в Лос-Анджелесі.

Раніше українець потрапив в антирейтинг НБА.

Джерело - Офіційний сайт Черкаських Мавп.