Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 16:58 44280
Реал поступився Челсі, але вийшов у півфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:34 621
Вільярреал вибив Баварію з Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1153
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України
Вчора 14:09 300
Паралімпієць пожертвував золоту медаль для аукціону допомоги Україні
Вчора 11:41 291
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету
Вчора 08:55 320
Баварія прийме Вільярреал, Реал зіграє з Челсі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 08:40 430
Леоненко - про своє звільнення: На ТК Футбол зараз усіх розганяють
Вчора 08:08 1176
Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї
11.04.2022 20:54 1812
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3
11.04.2022 19:24 3404 1
Прямі трансляції

Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон

Сьогодні 09:48 3272 0
Бадмінтон входить до програми підготовки космонавтів
Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон

Джерело - Чемпiон.

Вчора відзначали День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації і космонавтики. У більшості українських космонавтів найулюбленіший вид спорту - бадмінтон. І це не випадково, адже він входить до програми підготовки космонавтів і деякі міжнародні екіпажі навіть зіграли в бадмінтон у... відкритому космосі! Чемпіон склав список українських космонавтів, які прославляли нашу країну протягом багатьох десятиліть (в тому числі і за часів СРСР). На жаль, багатьох з них вже немає з нами. Але це наша історія, про яку ми повинні пам’ятати. 

  1. Леонід Каденюк. Уродженець села Клішківці Хотинського району Чернівецької області  літав в космос за програмою NASA на космічному кораблі "Columbia" (STS-87) США в 1997 році. 

  2. Георгій Береговий. Уродженець села Федорівка Карлівського району Полтавської області здійснив космічний політ в жовтні 1968 році.  

  3. Георгій Шонін. Уродженець міста Ровеньки Луганської області здійснив космічний політ в жовтні 1969 року. 

  4. Володимир Ляхов. Володимир Опанасович народився в місті Антрацит, Луганської області. У космосі був в 1979 році в перебігу 175 діб (!). А так же  в 1983 році в перебігу 150 діб. Третій раз був в космосі в 1989 році протягом 10 діб.

  5. Леонід Кизим. Леонід Давидович народився в місті Красний Лиман, Донецької області. Був у космосі три рази, останній раз в 1989 році.

  6. Леонід Попов. Леонід Іванович народився в Олександрії (Кіровоградська область). Здійснив три космічних польота (з 1980-го по 1982-й рік). 

  7. Володимир Васютин. Володимир Володимирович народився в Харкові, в космосі був в 1985 році.

  8. Олександр Волков. Олександр Олександрович народився в місті Горлівка Донецької області. У космосі був три рази: перший раз в 1985 році і два рази в 1989 році. 

  9. Анатолій Левченко. Уродженець села Основинці Краснокутського району Харківської області літав у космос в 1987 році.

  10.  Анатолій Арцебарський. Анатолій Павлович народився в селищі міського типу Просяна Покровського району Дніпропетровській області. В космос літав в з 10 травня 1991 року по 10 жовтня 1991 року. 

Читайте також: Олена Ноздрань: Ми і мріяти не могли про чемпіонат Європи в Києві

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4372
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1440
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО 2474
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 44280
Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1834
Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 2185
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10949
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 19435
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2889 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8230
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23879
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14769 1