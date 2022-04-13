Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон

Бадмінтон входить до програми підготовки космонавтів

Джерело - Чемпiон.

Вчора відзначали День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації і космонавтики. У більшості українських космонавтів найулюбленіший вид спорту - бадмінтон. І це не випадково, адже він входить до програми підготовки космонавтів і деякі міжнародні екіпажі навіть зіграли в бадмінтон у... відкритому космосі! Чемпіон склав список українських космонавтів, які прославляли нашу країну протягом багатьох десятиліть (в тому числі і за часів СРСР). На жаль, багатьох з них вже немає з нами. Але це наша історія, про яку ми повинні пам’ятати.

Леонід Каденюк. Уродженець села Клішківці Хотинського району Чернівецької області літав в космос за програмою NASA на космічному кораблі "Columbia" (STS-87) США в 1997 році. Георгій Береговий. Уродженець села Федорівка Карлівського району Полтавської області здійснив космічний політ в жовтні 1968 році. Георгій Шонін. Уродженець міста Ровеньки Луганської області здійснив космічний політ в жовтні 1969 року. Володимир Ляхов. Володимир Опанасович народився в місті Антрацит, Луганської області. У космосі був в 1979 році в перебігу 175 діб (!). А так же в 1983 році в перебігу 150 діб. Третій раз був в космосі в 1989 році протягом 10 діб. Леонід Кизим. Леонід Давидович народився в місті Красний Лиман, Донецької області. Був у космосі три рази, останній раз в 1989 році. Леонід Попов. Леонід Іванович народився в Олександрії (Кіровоградська область). Здійснив три космічних польота (з 1980-го по 1982-й рік). Володимир Васютин. Володимир Володимирович народився в Харкові, в космосі був в 1985 році. Олександр Волков. Олександр Олександрович народився в місті Горлівка Донецької області. У космосі був три рази: перший раз в 1985 році і два рази в 1989 році. Анатолій Левченко. Уродженець села Основинці Краснокутського району Харківської області літав у космос в 1987 році. Анатолій Арцебарський. Анатолій Павлович народився в селищі міського типу Просяна Покровського району Дніпропетровській області. В космос літав в з 10 травня 1991 року по 10 жовтня 1991 року.

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