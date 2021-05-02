COVID-19 визначив перших чемпіонів Європи у Києві

Аксельсен захворів на коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Раніше повідомляли, що у Києві на чемпіонаті Європи з бадмінтону мали відбутися фінальні матчі у змаганнях серед чоловіків в одиничному та парному розрядах, але їх було скасовано.

Як стало відомо у данця Віктора Аксельсена виявлено COVID-19 і його було знято з фінального матчу із Андерсом Антонсеном.

У фіналі парного розряду росіяни Владімір Іванов та Іван Сазонов стали чемпіонами без гри. Їх суперниками мали стати німці Марк Ламсфусс та Марвін Зайдель, але вони контактували з данською делегацією, внаслідок чого їх було не допущено до фіналу.

Позитивний тест на COVID-19 підтвердив сам Аксельсен.