 COVID-19 визначив перших чемпіонів Європи у Києві | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
COVID-19 визначив перших чемпіонів Європи у Києві
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COVID-19 визначив перших чемпіонів Європи у Києві

Сьогодні 12:57 216 0
Аксельсен захворів на коронавірус
COVID-19 визначив перших чемпіонів Європи у Києві
#Аксельсен

Джерело - Чемпіон.

Раніше повідомляли, що у Києві на чемпіонаті Європи з бадмінтону мали відбутися фінальні матчі у змаганнях серед чоловіків в одиничному та парному розрядах, але їх було скасовано.

Як стало відомо у данця Віктора Аксельсена виявлено COVID-19 і його було знято з фінального матчу із Андерсом Антонсеном.

У фіналі парного розряду росіяни Владімір Іванов та Іван Сазонов стали чемпіонами без гри. Їх суперниками мали стати німці Марк Ламсфусс та Марвін Зайдель, але вони контактували з данською делегацією, внаслідок чого їх було не допущено до фіналу.

Позитивний тест на COVID-19 підтвердив сам Аксельсен.

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