Два фінали не відбулися

Джерело - Чемпіон.

У Києві на чемпіонаті Європи з бадмінтону мали відбутися фінальні матчі у змаганнях серед чоловіків в одиничному та парному розрядах.

У чоловічому одиничному фіналі мали зустрітися данці Віктор Аксельсен (2) та Андерс Антонсен (3), але Віктор відмовився від гри. Чемпіоном став Антонсен.

У фіналі парного розряду росіяни Владімір Іванов та Іван Сазонов стали чемпіонами без гри. Їх суперниками мали стати німці Марк Ламсфусс та Марвін Зайдель.

Чемпіонат Європи з бадмінтону

Київ, Україна

Фінал.

2 травня

Чоловіки

Одиничний розряд

Андерс Антонсен (Данія) - Віктор Аксельсен (Данія) 3:0

Парний розряд

Владімір Іванов/Іван Сазонов (Росія) - Марк Ламсфусс/Марвін Зайдель (Німеччина) 3:0

Нагадаємо, у Києві відбулася презентація книжки Усе буде бадмінтон.