Джерело - Чемпіон.
У Києві на чемпіонаті Європи з бадмінтону мали відбутися фінальні матчі у змаганнях серед чоловіків в одиничному та парному розрядах.
У чоловічому одиничному фіналі мали зустрітися данці Віктор Аксельсен (2) та Андерс Антонсен (3), але Віктор відмовився від гри. Чемпіоном став Антонсен.
У фіналі парного розряду росіяни Владімір Іванов та Іван Сазонов стали чемпіонами без гри. Їх суперниками мали стати німці Марк Ламсфусс та Марвін Зайдель.
Чемпіонат Європи з бадмінтону
Київ, Україна
Фінал.
2 травня
Чоловіки
Одиничний розряд
Андерс Антонсен (Данія) - Віктор Аксельсен (Данія) 3:0
Парний розряд
Владімір Іванов/Іван Сазонов (Росія) - Марк Ламсфусс/Марвін Зайдель (Німеччина) 3:0
Нагадаємо, у Києві відбулася презентація книжки Усе буде бадмінтон.