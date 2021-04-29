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У Києві відбулася презентація книжки Усе буде бадмінтон

Сьогодні 18:24 272 0
Це перша книжка про бадмінтон в Україні
У Києві відбулася презентація книжки Усе буде бадмінтон
#Дніпров

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 квітня, у Київському палаці спорту відбулася презентація книжки Усе буде бадмінтон, яку було видано спеціально до Чемпіонату Європи з бадмінтону.

Про це повідомляє пресслужба Федерації бадмінтону України.

Книгу презентували її автор - відомий спортивний журналіст, член Зали слави української спортивної журналістики Ігор Левенштейн та автор ідеї президент федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Ця робота про український професійний бадмінтон, історія якого налічує 60 років. Варто зазначити, що це взагалі перша книжка про бадмінтон в Україні!

Нагадаємо, Войцех програла напружений матч за вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи.

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