 Результати четвертого дня чемпіонату Європи з бадмінтону | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Результати четвертого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

Вчора 22:26 193 0
Першість є останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо
Результати четвертого дня чемпіонату Європи з бадмінтону
#Алімов, #Мегі

Джерело - Чемпіон.

У Києві на чемпіонаті Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня, відбулися матчі 1/8 фіналу.

Для європейських бадмінтоністів першість є останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо. Таким чином до Києва з'їхались усі найсильніші бадмінтоністи, які визначать чемпіонів і призерів в 5 категоріях. 

Чемпіонат Європи 
Київ, Україна
30 квітня
1/8 фіналу. Чоловіки

К. Кольйонен - Р. Гемке 21:15, 21:19

В. Аксельсен - Т. Руксель 21:14, 21:15

Г. Віттінгхус - М. Калюв 21:19, 17:21, 21:15

А. Антонсен - Б. Леверде 21:12, 21:13

1/8 фіналу. Жінки

К. Гілмор - Л. Тан 18:21, 21:13, 21:14

Л. Крістоферсен - Ю. Якобсен 21:9, 21:8

Н. Їгіт - І. Лі 21:16, 21:16

К. Марін - Л. К'єрсфельдт +:-

1/8 фіналу. Парний розряд. Чоловіки

В. Іванов/І. Созонов - М. Клер/М. Флінн 21:11, 21:13

М. Елліс/К. Ленгрідж - Д. Янсен/ П. Кесбауер 16:21, 21:12, 26:24

К. Аструп/А. Расмуссен - Х. Попов/Т. Попов 21:12, 19:21, 21:9

М. Ламфусс/М. Зайдель - Б. Лейн/Ш. Венді 21:15, 17:21, 21:19

1/8 фіналу. Парний розряд. Жінки

С. Пік/Ш. Сейнен - А. Боє/М. Поульсен 17:21, 21:19, 21:12

Х. Берч/Л. Сміт - Л. Ефлер/І. Герттріх 21:10, 21:14

Г. Стоєва/С. Стоєва - А. Магелунн/Ф. Равн 21:12,21:17

М. Фрюергорд/С. Тюгесен - А. Мюллер/Є. Штадельманн 21:16, 21:14

1/8 фіналу. Змішаний розряд

М. Крістіансен/А. Боє - Р. Лабар/А. Тран 12:21, 21:16, 21:12

М. Елліс/Л. Сміт - С. Мегі/Х. Мегі 21:7, 21:11

М. Ламфусс/І. Герттріх - Р. Табелінг/С. Пік 21:8, 21:12

Р. Алімов/А. Давлєтова - Т. Жикель/Д. Дельрю 21:18, 21:18

Нагадаємо, у Києві відбулася презентація книжки Усе буде бадмінтон.

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