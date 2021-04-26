Чемпіонат Європи-2021 з бадмінтону вперше в історії пройде в столиці Україні

Джерело - Чемпiон.

З 27 квітня до 2 травня у Палаці спорту в Києві вперше в історії нашої країни відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону. Турнір в Києві стане вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо. В столицю України приїдуть близько 250 найкращих європейських гравців з 31 країни. Це вже буде 28-й континентальний турнір, історія якого розпочалася в 1968 році.

Першою країною, яка приймала чемпіонат Старого Світу, стала ФРН. Дебютне Євро з бадмінтону відбулося в Бохумі в 1968 році. За два роки турнір прийняв уельський Порт-Тобот. Хазяйкою Євро-1972 стала шведське місто Карскруна. Євро-1974 пройшло у столиці Австрії Відні, Євро-1976 у столиці Ірландії Дубліні, Євро-1978 у британському Престоні, а Євро-1980 у голландському Гронінгені. Саме в Нідерландах пара з Дніпропетровська у складі Алли Продан та Надії Літвінчевої завоювали бронзові нагороди. І це були перші медалі континентального гатунку для збірної СРСР з бадмінтону.

Читайте також: Алла Продан: Наш виступ на чемпіонаті Європи був справжньою сенсацією

Євро-1982 відбулося у німецькому Беблінгені, Євро-1984 - у англійському Престоні. Престон став першим з п’яти містечок, який провів у себе чемпіонат Європи двічі. Євро-1986 пройшло у шведському Уппсала, Євро-1988 у норвезькому Крістіансанді, Євро-1990 у тодішній столиці СРСР Москві, Євро-1992 - у столиці Шотландії Глазго, Євро-1994 у Хертонгенбосі (Нідерланди). В Голландії срібну нагороду у парному розряді завоював вихованець дніпропетровського бадмінтону Микола Зуєв, який, щоправда, тоді вже виступав за збірну Росії.

Євро-1996 прийняв датський Хернінг, Євро-1998 - столиця Болгарії Софія, Євро-2000 знов пройшло у Глазго. Євро-2002 відбувся у шведському Мальме, Євро-2004 у швейцарській Женеві, Євро-2006 у Гертонгенбосі (Нідерланди), Євро-2008 - у датському Хернінгу, Євро-2010 у англійському Манчестері, Євро-2012 у Карлскруна (Швеція), Євро-2014 у Казані, Євро-2016 у Ла-Рош-сюр-Йон (Франція), Євро-2017 у датському Коллінгу, Євро-2018 в іспанської Уельві. Євро-2021 приймає Київ.

З 1968 року по 2016 рік чемпіонати Європи відбувалися раз на два роки. З 2016-го по 2018-й роки континентальні форуми проходили щорічно. Після цього Європейська конфедерація бадмінтону знов повернулася до попереднього формату проведення змагань - раз на два роки. Євро в Києві вже подарувало один рекорд, який стався, щоправда, завдяки зовнішнім факторам. Вперше в своєї історії турнір пройде з паузою в 3 роки. Нагадаємо, чемпіонат Європи повинен був відбутися в Києві весною 2020 року, але його було перенесено у зв’язку з пандемією.

Читайте також: Олексій Дніпров: Хочемо провести найкращий чемпіонат за всю історію бадмінтону

Зауважимо, що 5 європейських міст приймали Євро двічі. Це англійський Престон (в 1978-му та 1984-му роках), голандський Хертонгенбос (1994, 2006), датський Хернінг (1996, 2008), шотландське Глазго (1992, 2000) та шведське місто Карлскруна, яке вперше прийняло турнір в 1972 році, а другий - через 40 років, у 2012-му.

Київ стане сьомою столицею європейських країн, які приймали континентальну першість. В цьому поважному списку також Відень (хозяйка Євро-1974), Дублін (1976), Москва (1990), Глазго (1992, 2000) та Софія (1992).

Максим Розенко, Чемпіон