Дніпров: Хочемо провести найкращий чемпіонат за всю історію бадмінтону

У федерації бадмінтону України наполягали на проведенні чемпіонату Європи саме у Києві та варіантів щодо інших місць не розглядали.

Про це заявив президент федерації Олексій Дніпров.

"Європейська Конфедерація бадмінтону і наша федерація дуже хотіли провести цей чемпіонат, ми дуже довго боролися за нього. Безумовно, ми хотіли провести чемпіонат у Києві, в Україні.

Зі своєї сторони ми наполягали на проведенні заходу саме у Києві, ми навіть висловлювали пропозицію провести змагання спільно з Конгресом Європейської Конфедерації бадмінтону, якби дозволяла карантинна ситуація. Для нас інших варіантів не було – лише в Україні.

Стало складніше, оскільки ми маємо забезпечувати всі обмежувальні карантинні заходи. Ми мусимо залучили більше людей для контролю за дотриманням обмежувальних заходів. Однак я впевнений в тому, що ми все вирішимо та проведемо найкращий чемпіонат Європи за всю історію.

Чемпіонат буде потужним, оскільки це останній турнір перед Олімпійськими іграми в Токіо, і всі найкращі бадмінтоністи Європейського континенту намагатимуться потрапити на нього. Наразі ми вже маємо підтвердження учасників із 31 країни Європи, сподіваюсь, що їх буде більше на нашому чемпіонаті.

Ми вибороли право участі в усіх п’яти категоріях чемпіонату Європи: чоловіча одиночка, жіноча одиночка, чоловіча пара, жіноча пара та мікс.

Крім того, Європейська Конфедерація бадмінтону дає право участі для спортсменів з України без кваліфікації. Двоє молодих спортсменів – Данило Боснюк із Дніпра та Анна Міхалькова з Харкова - візьмуть участь поза кваліфікацією у чоловічій та жіночій одиночці.

З тих, хто пройшов кваліфікацію в чоловічій одиночці: Артем Почтарьов - перша ракетка України. Марія Улітіна - перша ракетка в жіночій одиночці, а з міксу - це Михайло Махновський - Анастасія Прозорова. Відповідно, ми будемо повністю представлені на чемпіонаті Європи.

Справді, ми працювали, виконували роботу над помилками, враховували всі нюанси, адаптувались до сьогоднішніх реалій, і цей рік точно пішов нам на користь. Ми хочемо зробити найкращий чемпіонат за всю історію їх проведення", - розповів Дніпров.