Де можна подивитися Євро-2021

Джерело - Чемпіон.

Вже за 2 дні у Палаці спорту вперше в історії нашої країни стартує чемпіонат Європи з бадмінтону

З 27 квітня по 2 травня в Києві відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону. На жаль, цей представницький турнір пройде без глядачів. Але українські фани бадмінтону зможуть стежити за перебігом подій завдяки прямим трансляціям на медіасервісі Мегого. Також трансляції чемпіонату будуть доступні на сайті Badmintoneurope.tv. Зазначимо, що серед бродкастерів швейцарський TV2, польській NC+, німецький Sportdeutschland.tv. французький Sport en France TV, європейський EBU, китайський Hunan TV, індонезійський TVRI, японський ECLAT, малайзійський ASTRO. Тож, телеаудиторія Євро-2021 буде складати десятки мільйонів глядачів по всьому світу.

Нагадаємо, європейська першість є останнім ліцензійним турніром на Олімпійські ігри в Токіо. Боротьбу за медалі поведуть 15 українських гравців.

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