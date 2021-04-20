Українська команда: Марія Столяренко

Джерело - Чемпіон.

Наймолодша учасниця Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021 у складі збірної України - 17-річна харків’янка Марія Столяренко. Вона гратиме в парі з Поліною Бугровою.

Марія почала займатися бадмінтоном у 6 років в школі, де навчалася. Бадмінтон обрала за рекомендацією батьків. Перший тренер - Крючкова Анна Родіонівна. Тренується у харківському бадмінтоному спортивному клубі. Правша. Грає ракеткою FZ FORZA POWER 1088 S LMT.

Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: бронза Чемпіонату Європи до 15 років в одиночці в Казані в 2018, бронза в команді в Польщі 2019, бронза в жіночій парній категорії на юніорському Євро 2020 у Фінляндії.

Найпам’ятніша подія: перемога над француженками у чвертьфіналі юніорського Чемпіонату Європи 2020.

Головними особистими ігровими перевагами вважає вміння швидко навчатися на тренуваннях та самовідданість.

Налаштовується на майбутню гру, слухаючи жваву музику у тихому місці наодинці.

Вважає, що професія бадмінтоніста - це цікаво, різноманітно, сучасно.

Улюблене спортивне гасло: Бажання - тисячі можливостей

Поліна Бугрова та Марія Столяренко стали бронзовими призерками Чемпіонату Європи серед юніорів 2020 у жіночій парній категорії.