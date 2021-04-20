 Українська команда: Поліна Бугрова | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Українська команда: Поліна Бугрова

Сьогодні 13:24 243 0
Українська команда: Поліна Бугрова
#Бугрова

Джерело - Чемпіон.

Наступна учасниця Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021 у складі збірної України - 17-річна харків’янка Поліна Бугрова. Вона гратиме в парі з Марією Столяренко.

Поліна - чемпіонка України 2019 (серед команд Вищої Ліги), чемпіонка України 2020 серед молоді до 19 років (одиночка, пара), чемпіонка України 2020 серед юніорів до 17 років (одиночка, пара).

Почала займатися бадмінтоном у 8 років в школі, де навчалася. Підтримала подругу, якій було сумно займатися одній. Перший тренер - Крючкова Анна Родіонівна. Тренується у харківському бадмінтонному спортивному клубі. Правша. Грає ракеткою Yonex Astrox 100 ZZ. Бадмінтон обрала за атмосферу в залі, швидкість і рухливість.

Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: 

етап юніорського Гран-прі Європи до 19 років (Пшемешль, Польша 2020) – 2-е місце одиночка, 2 місце пара;

Чемпіонат Європи серед юніорів до 19 років (Лахті, Фінляндія 2020) – 3-е місце пара;

Чемпіонат Європи серед юніорів до 17 років (Миколаїв, Україна 2019) – 1-е місце одиночка, 2-е місце пара, 2-е місце мікст;

етап Гран-прі Європи серед юніорів до 19 років (Дніпро, Україна 2019) - 1-е місце одиночка, 3-е місце пара, 3-е місце мікст;

Чемпіонат Європи серед юніорів до 17 років, командний залік (Гнєзно, Польща 2019) – 3-е місце; 

етап Гран-прі Європи серед юніорів до 19 років (Орлова, Чехія 2019) – 3-е місце пара;

етап Гран-прі Європи серед юніорів до 17 років (Тарту, Естонія 2019) – 1-е місце одиночка, 1-е місце пара.

Найпам’ятніші змагання: ЧЄ у Фінляндії 2020.

Найпам’ятніші події в житті: перемога у чвертьфіналі ЧЄ у Фінляндії  у жіночій парній категорії, PZU Junior 2 місце в парі та одиночці. 

Головними особистими ігровими перевагами вважає швидкість та пластичність. 

Особистий ритуал перед грою: своє особливе налаштування голови, розминка та розкрутка.

Спортивне кредо: Будь-який волан береться, будь-якого суперника можна обіграти.

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