Українська команда: Олександр Колеснік

Джерело - Чемпiон.

Знайомтесь, гравець збірної України з бадмінтону на Євро 2021 в Києві, який виступатиме у чоловічій парній категорії, напарник та земляк Івана Дружченка – 24-річний дніпрянин Олександр Колеснік.

Українська команда: Іван Дружченко

Олександр - срібний призер Чемпіонату України 2019, володар Кубку України 2019 в чоловічій парній категорії.

Бадмінтоном займається з 8-ми років. До секції бадмінтону його привела мама, яка раніше теж займалася цим видом спорту. Першим тренером була якраз тренер мами Щеглова Лілія Дмитрівна. Тренується у Дніпрі на "Метеорі". Правша. Грає ракеткою Babolat.

Найважливішими турнірами в кар’єрі вважає Чемпіонат України та Кубок України. Найпам’ятніша подія - перша медаль на міжнародному турнірі Czech International 2017 у 18 років у парній категорії з Миколою Мартиненком.

Головною особистою ігровою перевагою вважає стрибучість.

Бадмінтон Олександрові подобається з дитинства за його динаміку. Вважає, що він виробляє гарну реакцію, хорошу координацію та зміцнює здоров’я.

Олександр Колеснік та Іван Дружченко - бронзові призери Belarus International 2019.