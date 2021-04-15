 Українська команда: Олександр Колеснік | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Українська команда: Олександр Колеснік

Сьогодні 18:44 137 0
Українська команда: Олександр Колеснік

Джерело - Чемпiон.

Знайомтесь, гравець збірної України з бадмінтону на Євро 2021 в Києві, який виступатиме у чоловічій парній категорії, напарник та земляк Івана Дружченка – 24-річний дніпрянин Олександр Колеснік.

Українська команда: Іван Дружченко

Олександр - срібний призер Чемпіонату України 2019, володар Кубку України 2019 в чоловічій парній категорії.

Бадмінтоном займається з 8-ми років. До секції бадмінтону його привела мама, яка раніше теж займалася цим видом спорту. Першим тренером була якраз тренер мами Щеглова Лілія Дмитрівна. Тренується у Дніпрі на "Метеорі". Правша. Грає ракеткою Babolat. 

Найважливішими турнірами в кар’єрі вважає Чемпіонат України та Кубок України. Найпам’ятніша подія - перша медаль на міжнародному турнірі Czech International 2017 у 18 років у парній категорії з Миколою Мартиненком. 

Головною особистою ігровою перевагою вважає стрибучість.

Бадмінтон Олександрові подобається з дитинства за його динаміку. Вважає, що він виробляє гарну реакцію, хорошу координацію та зміцнює здоров’я.

Олександр Колеснік та Іван Дружченко - бронзові призери Belarus International 2019.

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