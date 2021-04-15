Українська команда: Іван Дружченко

Джерело - Чемпiон.

Знайомтесь, наступний гравець збірної України з бадмінтону на Євро 2021 в Києві, який виступатиме у чоловічій парній категорії – 23-річний дніпрянин Іван Дружченко. Він гратиме в парі з Олександром Колесніком.

Іван - продовжувач сімейної династії бадмінтоністів. Його батько – головний тренер збірної України, багаторазовий чемпіон України - Дружченко Владислав Георгійович. Бадмінтоном захопився у 6 років, коли побачив тренування батька. Першим тренером була Плітко І.М. Тренується в Дніпрі в СК "Трудові Резерви". Правша. Грає ракеткою Apacs. Обрав бадмінтон за те, що він йому сподобався більше, ніж футбол.

Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: Slovak Open 2017 – 1-е місце, Belarus International 2018 – 2-е місце, Belarus International 2019 – 3-е місце. Найпам’ятніші турніри – Чемпіонат Європи до 18 років у 2015 році, EMWTC 2020.

Найпам’ятніша подія в житті - перемога з батьком у парному розряді на турнірі YONEX Slovak Open 2017.

Головною особистою ігровою перевагою вважає спокій, а основними плюсами в професії бадмінтоніста - мобільний графік, можливість подорожувати та займатися тим, що ти любиш.