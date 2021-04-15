Українська команда: Михайло Махновський

Джерело - Чемпiон.

Напарник Гліба Бекетова на Чемпіонаті Європи з бадмінтону в Києві теж харків’янин, 21-річний Михайло Махновський - чемпіон України 2018 серед молоді в чоловічій парній категорії.

Українська команда: Гліб Бекетов

Михайло - продовжувач сімейної династії бадмінтоністів. Перший і єдиний тренер – його батько Геннадій Махновський. Тренується у Харківській ШВСМ. Правша. Грає ракеткою Apacs. Бадмінтон обрав за його динамічність та красу.

Найважливіші турніри та досягнення: 1-е та 2-е місце на турнірі в Ізраїлі Hatzor International 2018, 2-е місце на турнірі LI–NING Cyprus International 2019 на Кіпрі, участь у Європейських іграх. Найпам’ятніший турнір - Європейські ігри 2019.

Головною особистою ігровою перевагою вважає непередбачуваність.