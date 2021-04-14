Українська команда: Гліб Бекетов

Джерело - Чемпiон.

Продовжуємо знайомити з гравцями збірної України з бадмінтону на Євро 2021 в Києві. 20-річний харків’янин Гліб Бекетов виступатиме у чоловічій парній категорії разом з Михайлом Махновським.

Гліб - чемпіон України 2018 серед юніорів та серед молоді в одиночній і чоловічій парній категорії. Переможець Ukraine Junior 2017, 2018. Призер міжнародних змагань White nights 2017 (3-е місце), Turkey Junior 2018 (3-е місце), Hatzor International 2019 (2-е місце).

Бадмінтоном займається з 8-ми років. До секції привела мама. Перший тренер - Головкіна Наталія Володимирівна. До бадмінтону займався стрибками у воду та фехтуванням. Тренується у Харківській ШВСМ. Правша. Грає ракеткою Apacs. Вважає бадмінтон одним із найвидовищніших видів спорту. Найважливіший та найпам’ятніший турнір у кар’єрі - Європейські ігри 2019.