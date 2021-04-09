Українська команда: Анна Міхалькова

Джерело - Чемпіон.

Продовжуємо знайомити з гравцями збірної України з бадмінтону, які представлятимуть нашу країну в жіночій одиночній категорії на Євро 2021 у Києві.

Стало відомо, хто представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

24-річна харків’янка Анна Міхалькова, перспективи якої давно помітили в Європі, тренується в провідній бадмінтонній країні Європи Данії в Center of Excellence у тренера John Dinesen.

Міхалькова є багаторазовою чемпіонкою України серед юнаків та дівчат, переможниця турніру Slovak Junior 2015, бронзова призерка Чемпіонату України 2019, 2020 (одиночна категорія), срібна призерка Чемпіонату України 2016 (жіноча парна категорія).