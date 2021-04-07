 Стало відомо, хто представлятиме Україну на чемпіонаті Європи | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Стало відомо, хто представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

Вчора 22:37 482 0
Стало відомо, хто представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпiон.

Марія Улітіна, Наталя Войцех та Анна Міхалькова представлятиме Україну на домашньому чемпіонаті Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації бадмінтону України.

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Марія Утіліна - майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка України: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 років (жіноча одиночна категорія), 2020 (жіноча одиночна категорія та жіноча парна категорія). Учасниця Олімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 (9 місце). Її тренери – Семенюта В.В, Пешехонов Н.С.

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