Стало відомо, хто представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпiон.

Марія Улітіна, Наталя Войцех та Анна Міхалькова представлятиме Україну на домашньому чемпіонаті Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації бадмінтону України.

Найкраща бадмінтоністка України назвала свій найбільший гонорар

Марія Утіліна - майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка України: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 років (жіноча одиночна категорія), 2020 (жіноча одиночна категорія та жіноча парна категорія). Учасниця Олімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 (9 місце). Її тренери – Семенюта В.В, Пешехонов Н.С.