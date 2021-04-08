Українська команда: Наталя Войцех

Джерело - Чемпiон.

Продовжуємо знайомити з гравцями збірної України з бадмінтону, які представлятимуть нашу країну в жіночій одиночній категорії на Євро 2021 у Києві.

Стало відомо, хто представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

28-ми річна Наталя Войцех з Дніпра. Вона вже встигла відчути смак медалей європейського гатунку на юніорскьких Євро, ставши срібною призеркою командного Чемпіонату Європи серед юніорів 2007 та бронзовою призеркою командного Чемпіонату Європи серед юніорів 2011. Також Наталя переможниця міжнародного турніру Kharkiv International 2017 та багаторазова Чемпіонка України: 2012 (змішана парна категорія), 2014, 2015, 2016, 2020 (жіноча парна категорія). Її тренер – Михайло Мізін.