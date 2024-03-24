Рассел розбив болід через маневр Алонсо на Гран-прі Австралії

Іспанця покарали 20-секундним штрафом і трьома штрафними балами

Пілот команди Формули-1 Астон Мартін Фернандо Алонсо отримав 20-секундний штраф за потенційно небезпечне водіння під час гонки на Гран-прі Австралії. Джордж Рассел із Мерседеса переслідував болід Фернандо, наблизився до його задньої частини, а тоді втратив контроль та врізався у бар'єри.

Алонсо пояснив стюардам, що мав намір пройти поворот із меншою швидкістю. На думку Рассела, маневр пілота Астон Мартіна був хаотичним, застав його зненацька й змусив швидко скоротити дистанцію, через що він втратив контроль і розбив свій болід. Контакту між авто не було.

Стюарди переглянули наявні відеоматеріали, переговорили з обома пілотами та дали Фернандо штраф у 20 секунд, що перемістило його з 6-го на 8-ме місце. Також Фернандо отримав 3 штрафні бали.

Нагадаємо, Карлос Сайнс-молодший здобув перемогу на Гран-прі Австралії-2024. А лідер сезону, триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен зійшов із дистанції у гонці, хоча напередодні виграв кваліфікацію.