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Тепер справа за юристами: Масса прокоментував свій позов проти Формули-1

Сьогодні 08:30 103 0
Тепер справа за юристами: Масса прокоментував свій позов проти Формули-1
#Масса, #Формула 1

Джерело - globo.com.

Колишній пілот Феррарі Феліпе Масса заявив, що він боротимется до останнього у Високому суді Англії, щоб отримати відшкодування від Формули-1 та ФІА.

Про це повідомляє globo.com.

"Я завжди казав, що боротимуся до кінця. Оскільки FIA та FOM вирішили нічого не робити, ми добиватимемося відшкодування за історичну несправедливість у суді. Тепер справа за юристами. Вони повністю уповноважені робити все необхідне, щоби справедливість у спорті перемогла", - сказав Масса.

Зазначимо, що спортсмен вимагає компенсацію в розмірі 82 мільйонів доларів за потенційні втрачені збитки на Гран-прі 2008 року в Сингапурі..

Нагадаємо, наразі Ферстаппен і Ред Бул впевнено очолюють заліки Гран-прі Формули-1 у Саудівській Аравії.

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