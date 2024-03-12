Масса подав позов до суду проти Формули-1 та ФІА за Гран-прі 2008 року

Джерело - Sky Sports.

Колишній пілот Феррарі Феліпе Масса звернувся до Високого суду Англії з позовом проти Формули-1 та ФІА через Гран-прі 2008 року в Сингапурі.

Про це повідомили у Sky Sports.

Зазначається, шо спортсмен вимагає компенсацію в розмірі 82 мільйонів доларів за потенційні втрачені збитки. Він вважає, що результати гонки повинні бути анулювані через те, що Нельсон Піке-молодший спеціально потрапив у аварію і зупинив бразильця, щоб допомогти Фернандо Алонсо отримати перемогу.

Представники колишнього водія Феррарі повідомили, що вони подали позов у понеділок.

Нагадаємо, наразі Ферстаппен і Ред Бул впевнено очолюють заліки Гран-прі Формули-1 у Саудівській Аравії.