Російського пілота залишили у Формулі-1

Джерело - sport.ua.
Міжнародна федерація автоспорту (ФІА) прийняла рішення щодо російських пілотів та їхньої участі в різних гоночних серіях.
Про це повідомляє Sky Sports.
На відміну від більшості спортивних федерацій, ФІА допустила російських (і білоруських) пілотів до участі у перегонах, але під нейтральним прапором.
При цьому через санкції за допінг росіяни останнім часом брали участь у перегонах без свого прапора.
Судячи з усього, пілот Ф-1 Микита Мазепін зможе взяти участь у новому сезоні.
Нагадаємо, Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році.