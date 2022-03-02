Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:48 8649
Росію викинули з всесвітньої легкоатлетичної ради
Вчора 22:47 447
Шовковський: Росія як та чума на планеті, яку хочеться спалити та закопати
Вчора 22:16 416
Олімпійський призер Токіо-2022 приєднався до українського війська
Вчора 21:57 669
Російські військові вбили українського біатлоніста
Вчора 21:13 4004
Блохін закликав Росію припинити обстріли України
Вчора 20:57 722
Стаховський: Якщо потрібно - буду стріляти
Вчора 18:12 584
Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках
Вчора 14:55 5662
Сенченко: Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки
Вчора 13:13 21859 3
Російські окупанти в Києві вбили футболіста
Вчора 11:47 4601
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Російського пілота залишили у Формулі-1

Сьогодні 10:47 204 0
Формула-1 ввела невеликі обмеження щодо росіян
Російського пілота залишили у Формулі-1
#Мазепін, #Формула 1

Джерело - sport.ua.

Міжнародна федерація автоспорту (ФІА) прийняла рішення щодо російських пілотів та їхньої участі в різних гоночних серіях.

Про це повідомляє Sky Sports.

На відміну від більшості спортивних федерацій, ФІА допустила російських (і білоруських) пілотів до участі у перегонах, але під нейтральним прапором.

При цьому через санкції за допінг росіяни останнім часом брали участь у перегонах без свого прапора.

Судячи з усього, пілот Ф-1 Микита Мазепін зможе взяти участь у новому сезоні.

Нагадаємо, Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 8649
Сенченко: Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки Сенченко: Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки 21859 3
Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках 5662
Мудрик порівняв расєю та Україну Мудрик порівняв расєю та Україну 2268
Російські військові вбили українського біатлоніста Російські військові вбили українського біатлоніста 4004
Помер ексфорвард Динамо і Карпат Помер ексфорвард Динамо і Карпат 3563
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 13605
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 77857
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 38900
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 35621
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18837
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 90979