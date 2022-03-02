Російського пілота залишили у Формулі-1

Формула-1 ввела невеликі обмеження щодо росіян

Міжнародна федерація автоспорту (ФІА) прийняла рішення щодо російських пілотів та їхньої участі в різних гоночних серіях.

Про це повідомляє Sky Sports.

На відміну від більшості спортивних федерацій, ФІА допустила російських (і білоруських) пілотів до участі у перегонах, але під нейтральним прапором.

При цьому через санкції за допінг росіяни останнім часом брали участь у перегонах без свого прапора.

Судячи з усього, пілот Ф-1 Микита Мазепін зможе взяти участь у новому сезоні.

Нагадаємо, Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році.