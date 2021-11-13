Гамільтон стартуватиме з останнього місця в спринт-кваліфікації

Британець порушив регламент Формули-1

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон виключений з протоколу кваліфікації Гран-прі Бразилії і стартує останнім в сьогоднішньому спринті.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Технічна перевірка після кваліфікації Гран-прі Бразилії виявила, що машина Гамільтона не відповідає регламенту Формули-1. Справа у тому, що при активованому стані системи DRS відстань між двома закрилками заднього антикрила становила більше 85 міліметрів дозволених.

Таким чином, британський гонщик втратив завойований ним поул на спринт-кваліфікацію і тепер стартуватиме з останнього місця.

Нагадаємо, Гамільтона оштрафують за зміну двигуна.