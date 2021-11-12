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Гамільтона оштрафують за зміну двигуна

Сьогодні 18:13 202 0
Британець отримає 5 позицій штрафу на Гран-прі Бразилії
Гамільтона оштрафують за зміну двигуна
#Мерседес, #Гамільтон, #Формула-1

Джерело - Чемпіон.

Пілоту Мерседес Льюїсу Гамільтону замінять двигун внутрішнього згоряння на Гран-прі Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба "срібних стріл".

Британець отримає 5 позицій штрафу на стартовій решітці.

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