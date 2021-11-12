Гамільтона оштрафують за зміну двигуна

Джерело - Чемпіон.
Пілоту Мерседес Льюїсу Гамільтону замінять двигун внутрішнього згоряння на Гран-прі Бразилії.
Про це повідомляє пресслужба "срібних стріл".
Британець отримає 5 позицій штрафу на стартовій решітці.
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Джерело - Чемпіон.
Пілоту Мерседес Льюїсу Гамільтону замінять двигун внутрішнього згоряння на Гран-прі Бразилії.
Про це повідомляє пресслужба "срібних стріл".
Британець отримає 5 позицій штрафу на стартовій решітці.