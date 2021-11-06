Формула-1 продовжила контракт на проведення Гран-прі Китаю

Влада Шанхаю погодилася продовжити гонку

Джерело - офіційний сайт Формули 1.

Формула-1 продовжила угоди з владою Шанхаю на проведення Гран-прі Китаю до 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба "королівських перегонів".

"Це чудові новини для всіх наших шанувальників у Китаї, і ми раді повідомити про продовження угоди про проведення Гран-прі в Шанхаї до 2025 року", - заявив виконавчий директор Ф-1 Стефано Доменікалі.

Актуально: Гран-прі Мексики: Де дивитися етап Формули-1

"Так, ми розчаровані, що у 2022-му гонка не відбудеться через пандемію, що продовжується, але як тільки умови дозволять – ми знову повернемо етап у календар чемпіонату світу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі США.