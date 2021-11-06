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Формула-1 продовжила контракт на проведення Гран-прі Китаю

Сьогодні 13:45 73 0
Влада Шанхаю погодилася продовжити гонку
Формула-1 продовжила контракт на проведення Гран-прі Китаю
#Формула-1, #Гран-прі Китаю

Джерело - офіційний сайт Формули 1.

Формула-1 продовжила угоди з владою Шанхаю на проведення Гран-прі Китаю до 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба "королівських перегонів".

"Це чудові новини для всіх наших шанувальників у Китаї, і ми раді повідомити про продовження угоди про проведення Гран-прі в Шанхаї до 2025 року", - заявив виконавчий директор Ф-1 Стефано Доменікалі.

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"Так, ми розчаровані, що у 2022-му гонка не відбудеться через пандемію, що продовжується, але як тільки умови дозволять – ми знову повернемо етап у календар чемпіонату світу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв Гран-прі США.

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