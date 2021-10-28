Юний український пілот візьме участь у чемпіонаті світу з картингу

Джерело - СКУ.

12-річний український пілот Олександр Бондарев уперше візьме участь у Чемпіонаті світу у категорії ОК Junior, у якій він дебютував цього року.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Олександр — єдиний пілот на цих перегонах, який представлятиме Україну. Він боротиметься ще зі 108 гонщиками у своєму класі.

Перегони 28-31 жовтня на іспанському треку Circuito Karting Campillos. Ця траса вперше організовує змагання FIA Karting та приймає юних пілотів, тому для всіх Чемпіонат відбудеться на новій території.

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Олександр Бондарев — талановитий пілот, який уже встиг здобути перемогу в кількох Чемпіонатах України, а також у міжнародних гонках найвищого рівня. Цього року він вперше за свою кар’єру здобув подіум у Світовій серії гонок WSK, а також здобув "бронзу" у Чемпіонаті FIA karting Academy Trophy.