Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі

Джерело - Чемпiон.

Ім'я цього гонщика відомо навіть тим, хто не цікавиться автоспортом. Айртон Сенна - один із найвидатніших пілотів в історії Формули-1. Всього за десять років виступів він виграв 41 гонку і завоював 65 поул-позицій.

Рівно 61 рік тому Сенна народився, тож сьогодні ми згадаємо, як легендарний бразилець вперше став чемпіоном світу ...

Нав'язлива ідея

В середині 1987 року Айртон Сенна почав замислюватися над своїм майбутнім. Та болід Lotus не відповідала його амбіціям. Він бачив себе в McLaren або Williams. Коли бразилець заявив команді про відхід, то з подивом дізнався, що його місце на майбутній рік вже віддано Нельсону Піке, і йому залишилося тільки домовитися з Роном Деннісом. Цьому значною мірою сприяла Honda. Японці хотіли продовжити співпрацю з Сенною вже в McLaren і оголосили про те, що в сезоні 1988 року буде поставляти McLaren свої мотори.

Очна дуель Сенни і Проста почалася вже на передсезонних тестах. Алан Прост згадував, що Айртон Сенна хотів його знищити - НЕ перехитрити, не виграти більше гонок, не добитися над ним переваги, а саме знищити. Джо Рамірес так згадував про Сенну:

"Із самого початку, коли Айртон сів за кермо, його переслідувала нав'язлива ідея щодо Алана. Він хотів знати, яке у нього заднє крило, які передні пружини, які шини. Кожен раз, коли він заїжджав в бокси, то питав, який час встановив Алан. Його більше ніхто не цікавив. Алан був метою № 1, і випередити його було нав'язливою ідеєю Айртона ".

Не відчуваючи загрози

Сенна почав сезон з поула в Ріо, але в гонці був дискваліфікований за зміну машини після кола прогріву, коли виникли проблеми з коробкою передач. Першу перемогу здобув Прост. У Сан-Марино Айртон знову завоював поул, випередивши Алана майже на секунду. До тих пір Алан поводився спокійно, не відчуваючи загрози з боку Сенни, але все змінилося після кваліфікації в Імолі. В моторхоумі Прост побіжно став переглядати коло Сенни, щоб дізнатися, де програв Айртону. На його подив, він не зміг цього зрозуміти. Француз стояв спиною до бразильця і ​​пробурчав щось банальне про швидкість Сенни. Сенна почув це і переморгнувся з Джо, а Рамірес подумав, що Сенна схитрував.

У Монако Сенна потрапив в аварію, лідируючи в гонці. Він втратив концентрацію на 67-му колі і розбив машину об відбійник перед в'їздом до тунелю. Айртон пішов пішки до себе додому і був розлючений до такої міри, що продовжував кричати навіть увечері, коли Рамірес подзвонив йому додому.

Найджел Степні, який давно вже крутився в гонках і мав досвід в цих справах, говорив:

"Гонщики завжди на межі. У цьому полягає різниця між перемогою і поразкою. Айртон лідирував в Монако з великим відривом, але все занапастив, розслабившись. Пілоти викладаються на всі 100%. Мало кому вдається піти у відрив в гонці. Різні гонщики мають свої методи досягнення цієї мети, і мені здається, що після Монако Сенна знайшов свій ".

Один з найбільших конструкторів болідів Ф1 Гордон Мюррей працював разом із Сенною в McLaren і так писав про нього: "Моєю першою машиною в McLaren став МР4/4 1988 року. Мені, як і Сенні, подобалося займатися гоночною стратегією. Він запросто обходив Проста. Тоді гоночна стратегія повністю відрізнялася від сучасної. 1988 рік став справжньою катастрофою для кожного. Нас обмежили у використанні палива. Сенна був чудовий. Я стояв на командному містку і підказував йому потрібну траєкторію руху. Він робив це блискуче. Ми часто жартували з ним з цього приводу. Ніхто не може стояти з ним поруч, починаючи з часів Джима Кларка.

Навіть Шумахер. Сенна був на зовсім іншому рівні. Я маю на увазі, що Шумахер робить так багато помилок. Сенна абсолютно безжалісно ставився до кругових, про що ми з ним багато говорили. Коли-небудь це повинно було привести до якихось наслідків, як наприклад, в Монці. У 1988 році McLaren програв цю гонку".

Все вирішувалося на Гран-прі Японії. Прост, перемігши в Хересі, набрав 84 очки і став лідером, але при цьому вибрав ліміт з одинадцяти залікових гонок. Отже, в останніх двох гонках набрані ним очки в залік вже не йшли. Просту залишалося сподіватися на те, що Сенна, маючи ще одну залікову гонку, або не фінішує, або не набере необхідних для титулу шести очок.

Не завдяки ...

До кінця 1988 гоночні версії двигуна Honda видавали потужність в 1000 конячок, а на стенді інженерам вдавалося вичавити з нього до 1600 - майже в два рази більше, ніж у суперників. Тому FIA прийняла рішення про заборону турбонаддува, що повинно було привести до загострення боротьби в чемпіонаті і підвищенню рівня безпеки в гонках.

Після Гран-прі Сан-Марино головний конструктор гоночних двигунів Honda Осаму Гото сказав:

"Зараз практично немає відмінностей в керованості боліда і підтримці витрати палива між турбованим і атмосферним двигуном. Якщо Алан постарається, то зможе показати хороший результат. Honda готова надати пілотам рівні можливості для перемоги, і ми сподіваємося на гостре суперництво між ними в Судзуці і Аделаїді".

Тоді в бій вступила важка артилерія. 17 жовтня 1988 року Президент Honda Тадасі Кумі отримав офіційного листа від президента Міжнародної автоспортивної федерації (FISA) Жан-Марі Балестра з поздоровленням з перемогою в Кубку Конструкторів і натяками на прихильність мотористів до Сенни, що давало йому певну перевагу над напарником по команді. Балестр офіційно закликав Honda скасувати дискримінацію Проста. В інтерв'ю бразильським журналістам він заявив, що в разі відмови надати Просту рівноцінний болід, McLaren-Honda покарають.

27 жовтня 1988 року в FIA була отримана відповідь на ім'я президента FISA. Кумі повідомив, що Honda продовжить постачати всім своїм клієнтам однакові двигуни. Денніса також здивувало лист, і він вирішив, що гонка в Японії сама все розставить на свої місця.

... а всупереч

McLaren виставила на гонку дві машини з атмосферним мотором. У практиці Сенна на 1,7 секунди випередив Проста. У кваліфікації розрив склав 0,3 секунди через помилку Проста в шпильці. Сенна завоював свій 12-й поул у сезоні.

На старті гонки Сенна перенервував і різко відпустив зчеплення. Айртон увійшов в перший поворот 14-м. Вже на першому колі він відіграв шість позицій. Друге коло бразилець завершив шостим. Розрив між ним і Простом становив 9 секунд і збільшувався. На п'ятому колі Сенна вже був четвертим в 13 секундах від Проста. На десятому колі розрив скоротився, а Сенна пройшов Бергера. Проста почав атакувати молодий Іван Капеллі на March. Над трасою стали згущуватися хмари і пішов дощ.

Сенна став стрімко наздоганяти Проста. У Капеллі вибухнув двигун, і він зійшов. Просту заважали кругові, і на початку 28-го кола Сенна на стартовій прямій пронісся повз Алана, який втратив передачу. За п'ять кіл до фінішу Сенна підняв руку і подякував небеса. Він знав, що переможе під проливним дощем, як це зробив в Монако в 1984 році, і ніхто не зможе відібрати в нього перемогу, навіть Балестр.

Після фінішу Сенна довго плакав і дякував богу, команді, Деннісу, всім інженерам, механікам і мільйонам вболівальників, які його підтримували. Збулася мрія, і він став чемпіоном всупереч керівництву FISA і Балестру. Цього йому не забудуть.

В останній гонці сезону в Австралії він завоював 13-й в сезоні поул (рекорд, який протримався до 1992 року) і фінішував другим. Прост набрав 105 очок, але в залік пішли тільки 87. McLaren перемогла в п'ятнадцяти етапах з шістнадцяти і набрала 199 очок - цей рекорд в тій системі нарахування очок (10-6-4-3-2-1) так ніхто ніколи і не оновив.

Знищення Проста, яке поступово обернулося знищенням самого Сенни, почалося в Імолі в 1989 році. Але це вже зовсім інша історія.

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