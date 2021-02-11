Дворазовий чемпіон Ф-1 потрапив до лікарні

Дворазовий чемпіон Формули-1 і новачок Альпін Фернандо Алонсо потрапив в аварію під час велотренування у Швейцарії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інцидент стався недалеко від міста Лугано. Гонщика доставили в лікарню, і первинне обстеження показало можливі переломи. Існує ризик пропуску іспанцем старту сезону, який намічений на кінець березня.

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Команда підтвердила інформацію про те, що пілот потрапив в аварію під час велопрогулянки.

"Фернандо знаходиться у свідомості та відчуває себе добре. Завтра вранці він пройде додаткові обстеження. Наразі Альпін не даватиме додаткові коментарі, нова інформація буде надана завтра", - йдеться в заяві французького колективу.

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