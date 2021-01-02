Тренер Алонсо: Фернандо фактично повернувся у форму 2003 року

Алонсо народжений, щоб бути на подіумі, на думку Едоардо Бендінеллі

Джерело - COPE.

Дворазовий чемпіон Формули -1 Фернандо Алонсо той же, яким був роки тому - дуже сильний і вмотивований.

Таку думку висловив його тренер Едоардо Бендінеллі.

"Фернандо той же, яким був роки тому - дуже сильний і вмотивований. Я вважаю, що він у дуже хорошій формі. Він дуже сильний і фактично повернувся у форму 2003 року, а його працездатність така ж висока, як і завжди", - зазначив тренер.

Актуально: Алонсо повернувся у Рено

"Значення має час на колі, а не вік. Алонсо народжений, щоб бути на подіумі. Його жага боротьби - щось неймовірне. Немов у перший раз", - сказав Бендінеллі.

Нагадаємо, Феррарі - найкраща команда за складом пілотів на сезон-2021.