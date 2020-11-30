Після медичного обстеження пілот Хаас Роман Грожан залишиться в госпіталі для догляду за опіками.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Після медичного обстеження, проведеного лікарями Госпіталю міністерства оборона Бахрейну, Роман Грожан залишиться в госпіталі для догляду за опіками заднього боку обох своїх рук після інциденту на першому колі Гран Прі Бахрейну. Всі рентгенівські обстеження показали, що у Грожана немає ніяких переломів. Подальші оновлення будуть дані в міру появи інформації", - йдеться у повідомленні.