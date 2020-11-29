Гамільтон виграв напружений Гран-прі Бахрейну

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 листопада, відбувся Гран-прі Бахрейну в Формулі-1.
Перемогу здобув пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон. Друге та третє місце завоювали пілоти Ред Булл - Макс Ферстаппен та Алекс Албон.
Результати Гран-прі Бахрейну:
1. Льюїс Гамільтон (Мерседес)
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,254
3. Алекс Албон (Ред Булл) +6,751
4. Ландо Норріс (Макларен) +11,337
5. Карлос Сайнс (Макларен) +11,787
6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +11,942
7. Даніель Ріккардо (Рено) +19,368
8. Вальттері Боттас (Мерседес) +19,680
9. Естебан Окон (Рено) +22,803
10. Шарль Леклер (Феррарі) +1 круг
11. Данило Квят (Альфа Таурі) +1 круг
12. Джордж Расселл (Вільямс) +1 круг
13. Себастьян Феттель (Феррарі) +1 круг
14. Ніколас Латіфі (Вільямс) +1 круг
15. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
16. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) +1 круг
17. Кевін Магнуссен (Хаас) +1 круг
Сошли:
18. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт)
19. Ланс Стролл (Рейсінг Пойнт)
20. Ромен Грожан (Хаас)
Нагадаємо, на початку сталася жахлива аварія. Вибух розірвав авто.